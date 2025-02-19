Mersin'de 84 bin adet makaron ele geçirildi
Jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, 84 bin adet makaron bulundu.
Mersin'de ekiplerin denetimleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mezitli ilçesinde bir şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken aracında yapılan aramada 84 bin adet dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.