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Beyaz Gazete
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Tekirdağ’da poyraz etkili oldu

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle balıkçılar, denize açılamadı.

Ekleme: 18.02.2025 - 14:18 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:19 / Editör: Fehmi Öztürk
Tekirdağ’da poyraz etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında, poyraz etkisini göstermeye başladı.

Hızı saatte yer yer 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan gemiler, Tekirdağ açıklarında demirledi ve beklemeye başladı.

Tekirdağ’da poyraz etkili oldu

BALIKÇILARI FIRTINA VURDU

Dalgaların etkili şekilde kıyıya vurduğu Tekirdağ'da, balıkçılar da denize açılamadı.

Balıkçılar, teknelerini Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi balıkçı barınağına bağladı.

Tekirdağ’da poyraz etkili oldu