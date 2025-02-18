Tekirdağ’da poyraz etkili oldu
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle balıkçılar, denize açılamadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında, poyraz etkisini göstermeye başladı.
Hızı saatte yer yer 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan gemiler, Tekirdağ açıklarında demirledi ve beklemeye başladı.
BALIKÇILARI FIRTINA VURDU
Dalgaların etkili şekilde kıyıya vurduğu Tekirdağ'da, balıkçılar da denize açılamadı.
Balıkçılar, teknelerini Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi balıkçı barınağına bağladı.