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Samsun'da traktör kazası: 1 ölü

Yakakent ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen traktörde bulunan bir yolcu, meydana gelen kazada yaşamını yitirirken 4 kişi ise yaralandı.

Ekleme: 17.02.2025 - 09:22 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:22 / Editör: Fehmi Öztürk
Samsun'da traktör kazası: 1 ölü
Samsun'un Yakakent ilçesinde gece saatlerinde trafiğe çıkan traktör sürücüsü Turan T., Başalan mevkiinde bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi.

Kazaya şahit olan vatandaşların ihbarının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Samsun'da traktör kazası: 1 ölü

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Yapılan kontrollerde, traktörde yolcu olarak bulunan Mehmet Çönge’nin (39) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücü Turan T. ile yanındaki Abdullah S., Metin Ç. ve Fahri E.'nin ise yaralandığı tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.