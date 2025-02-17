Samsun'da traktör kazası: 1 ölü

Samsun'un Yakakent ilçesinde gece saatlerinde trafiğe çıkan traktör sürücüsü Turan T., Başalan mevkiinde bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi.Kazaya şahit olan vatandaşların ihbarının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Yapılan kontrollerde, traktörde yolcu olarak bulunan Mehmet Çönge’nin (39) hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada sürücü Turan T. ile yanındaki Abdullah S., Metin Ç. ve Fahri E.'nin ise yaralandığı tespit edildi.Yaralılar ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.