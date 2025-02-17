Balıkesir'de korkutan yangın! Ev alev aldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır Mahallesi Ilıcapınar Sokak'ta Ahmet Ay'a ait evde çıkan yangında, evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri evin diğer bölümlerine ve çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.Yangının çıktığı odanın kullanılamaz hale geldiği olayda diğer odalar da kısmi zarar gördü. Yangında can kaybı yaşanmaması teselli edici oldu.İtfaiye yetkilileri özellikle kış aylarında soba yakarken ve elektrikli ısıtıcı kullanırken dikkat edilmesi, evler boş olsa da elektrik tesisatlarının kontrol edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.