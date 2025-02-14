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Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı

Vatikan Papa Franciscus'un devam eden bronşit rahatsızlığı nedeniyle test ve tedavi için Roma'daki bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Ekleme: 14.02.2025 - 13:46 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:48 / Editör: Edin Uslu
Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı
Vatikan bugün yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un devam eden bronşit rahatsızlığı nedeniyle test ve tedavi için Roma'daki bir hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Son günlerde nefes nefese kaldığı ve konuşmalarını yetkililere okuttuğu belirtilen 88 yaşındaki Franciscus'un tedavisinin hastane ortamında devam edeceği belirtildi.

Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı