Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) Ege kıyılarının; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Batman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 2-4 derece altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın, genellikle yurdun batı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden, diğer yerlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Muş, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey, Siirt'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Muğla hariç) kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 9°CParçalı, zamanla çok bulutluDENİZLİ °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutluİZMİR °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıMANİSA °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 10°CParçalı bulutluANTALYA °C, 15°CParçalı bulutluHATAY °C, 13°CParçalı bulutluMERSİN °C, 14°CParçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.ANKARA °C, 8°CParçalı bulutluÇANKIRI °C, 6°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı bulutluKONYA °C, 7°CParçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 8°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 13°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 7°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 10°CParçalı bulutluÇok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 10°CÇok bulutluARTVİN °C, 5°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 10°CÇok bulutluTRABZON °C, 8°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 5°CÇok bulutluVAN °C, 1°CÇok bulutlu, güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlıÇok bulutlu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 6°CÇok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıGAZİANTEP °C, 9°CÇok bulutluSİİRT °C, 5°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıŞANLIURFA °C, 11°CÇok bulutlu