MSÜ: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılacak adaylar için beklenen an geldi! 2025 MSÜ sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, sınav yeri ve saatin içerdiği bilgileri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilir. İşte, MSÜ sınav giriş belgesinin sorgulanması ekranı ve detayları...

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girecek adaylar için önemli duyuru! Sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifre giriş yaparak sınav yerlerini öğrendiler. İşte, MSÜ sınav giriş belgesini sorgulama adımları ve merak edilenler...2025-MSÜ: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.