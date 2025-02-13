Mardin'de bomba düzeneği bulundu

Mardin'de sabah saatlerinde MARSU ekiplerinin Zeynel Abidin Mahallesi'nde yaptığı kazı çalışmalarında el yapımı olduğu belirtilen bomba düzeneği buldu.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Bomba imha uzmanlarının gelmesi beklenirken çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.