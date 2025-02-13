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Mardin'de bomba düzeneği bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, belediye ekipleri kazı yaptığı sırada bomba düzeneği bulundu.

Ekleme: 13.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:24 / Editör: Edin Uslu
Mardin'de bomba düzeneği bulunduMardin'de sabah saatlerinde MARSU ekiplerinin Zeynel Abidin Mahallesi'nde yaptığı kazı çalışmalarında el yapımı olduğu belirtilen bomba düzeneği buldu.

EL YAPIMI BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Bomba imha uzmanlarının gelmesi beklenirken çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Mardin'de bomba düzeneği bulundu