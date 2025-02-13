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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekleme: 13.02.2025 - 09:36 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:36 / Editör: Fehmi Öztürk
Emine Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berat Kandili'ni kutladı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Gecesini tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin vesilesiyle Cenab-ı Hak'tan insanlığa hidayet ve savaş bölgelerindeki mazlum kardeşlerimize kurtuluş niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif'e esenlikle kavuşma duasıyla, gecemiz mübarek olsun. Kur'an-ı Kerim'in nuru yeryüzünü kuşatsın"

Emine Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı