Eğitime kar engeli! O ilde okullar tatil edildi
Muş'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (cuma) eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Muş'ta yarın okullar tatil edildi.
Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır' ifadelerine yer verildi.
Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır' ifadelerine yer verildi.