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Bursa'da 600 bin adet hapla yakalandı

Aracında ve evinde yeşil reçeteye tabi 600 bin adet hap ele geçirilen A.A.Ç. isimli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 13.02.2025 - 09:35 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:35 / Editör: Fehmi Öztürk
Bursa'da 600 bin adet hapla yakalandı
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda da ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ yaptığı tespit edilen A.A.Ç.'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki harekete geçen ekipler, şüpheliyi evine yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Bursa'da 600 bin adet hapla yakalandı

YEŞİL REÇETEYE TABİ HAP BULUNDU

A.A.Ç.’nin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda; 600 bin adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.