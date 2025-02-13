Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,78 yükselişle 9.855,84 puandan başladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,27 puan ve yüzde 0,78 artışla 9.855,84 puana çıktı.Bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 2,36 ile inşaat kazandırırken, tek kaybettiren yüzde 4,02 ile finansal kiralama faktoring oldu.Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybederek 9.779,57 puandan tamamladı.