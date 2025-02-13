Almanya'da bir araç kalabalığa daldı: Yaralılar var

Almanya’nın Münih kentinde bir araba kalabalığa daldı. Olayda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Almanya’nın Münih kentinde bir araç kalabalığa daldı. Olayda 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.Araç sürücüsü yakalanırken Münih polisi şu anda herhangi bir tehlike bulunmadığını açıkladı.Kentte yarın Münih Güvenlik Konferansı düzenlenecek. Saldırının konferansın düzenleneceği yerin yakınlarında gerçekleştiği öne sürülüyor.