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Seferler iptal! O saate kadar...

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Ekleme: 12.02.2025 - 15:43 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:45 / Editör: Fehmi Öztürk
Seferler iptal! O saate kadar...BUDO seferleri, hava şartları engeline takıldı.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.