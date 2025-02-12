Antalya’da korkunç ölüm!

Apartmanın 3'üncü katında oturan ancak ara sıra depoda kalan Akçabelen'in; yangın sırasında depoda olmadığını umut ederek saatlerce haber bekleyen ailesi, deponun içerisinde cansız bedeninin bulunmasının ardından gözyaşlarına boğuldu. Acılı babanın, 'Depoda var mı; yok mu..? bilmiyorum, öğrenelim' sözleri yürekleri burktu. Üzüntü veren olay, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 842. Sokak'ta bulunan Şenyuva Kooperatifi D Blok'un deposunda meydana geldi. Apartmanı saran yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTIİhbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerde, içeride mahsur kalan bir kişinin olduğu belirlendi. Yangını kontrol altına alan ekipler, deponun içerisinde Mehmet Akçabelen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Gelişmelerin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Akçabelen'in cansız bedeni, olay yerindeki Savcılık incelemelerin ardından cenaze aracı ile otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTIApartmanın üçüncü katında ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Akçabelen'in ara sıra apartman deposuna inerek vakit geçirdiği öğrenildi. Ailesi, Akçabelen'in yangın sırasında depoda olmadığını umut ederek saatlerce haber bekledi. Acılı baba, 'Depoda var mı yok mu bilmiyorum, var mı yok mu öğrenelim' diye merakla beklerken, kardeşleri 'İçeride var mı' diye emniyet güçlerine defalarca sordu. Akçabelen'in deponun içerisinde cansız bedeninin bulunmasının ardından, aile yasa boğuldu.KAPIYI AÇINCA ALEVLER YÜKSELDİApartmanın arkasında iş yeri bulunan görgü tanığı Nuri Aytekin, 'Koku geliyordu, kokuya çıktık baktık. Sonra bir baktım yangın var. Yangını söndüreyim dedim, söndüremedim. Kapıyı açınca daha fazla alevlendi. Sonrasında itfaiyeyi çağırdık' dedi. Yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Akçabelen'in daha önce hiç evlenmediği ve bekar olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı..