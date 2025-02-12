AK Parti'de slogan belli oldu!

Kongre hazırlıkları kapsamında çalışmaları hızlandıran AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı kongrenin ana sloganını belirledi.Alınan karara göre yeni slogan, "Adında AK, Işığında İstikbal" oldu. Bu slogan, hem partinin ismiyle özdeşleşen “Ak” kelimesinin vurgusunu yaparken, hem de partinin geleceğe yönelik vizyonunu simgeliyor.“İstikbal” kelimesi, AK Parti'nin Türkiye'nin parlak geleceği için attığı adımları ve hedeflerini güçlü bir şekilde ifade ediyor.ANA SLOGAN ÖNCÜLÜĞÜNDESöz konusu slogan belirlenirken geçen yıl 23'üncü kuruluş dönümünde kullanılan "Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı AK Parti" sloganının devamının olmasına özen gösterildiği bildirildi.Alt sloganların ise "Adında AK, Işığında İstiklal" ve 16 başlıktan oluşan Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde belirleneceği öğrenildi.Öte yandan kongre hazırlıkları kapsamında birden fazla ajans ile çalışıldığı, yeni reklam filmi ve yeni şarkı için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.