FETÖ’nün sınav usulsüzlüğüne operasyon

Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) mülakatlarında usulsüzlük yapan 4 FETÖ’cü ile KPSS çalışma evlerinde kalan 6 FETÖ’cüye operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 10 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2010'da yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği, aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 2 şüpheli tespit edildi.



MAHREM İMAMA OPERASYON



Öte yandan 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) mülakatlarında, mülakata katılan adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmasının sağlanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 1 asker mahrem imam ve halen görevde sözleşmeli inşaat mühendisi hakkında gözaltı kararı verildi.



KODLAMA BİLGİSİNİ İLETMİŞ



Mahrem asker imamın, aday numarası kodlama bilgisini mülakat heyeti üyesi olarak görev yapan subaya örgüt adına ilettiği belirlenirken, diğer şüphelinin Jandarma Genel Komutanlığında sözleşmeli inşaat mühendisi olarak görev yaptığı ve askeri okul sınavlarına hazırlanan öğrencileri örgüt adına takip ettiği tespit edildi.



5 AKTİF KAMU ÇALIŞANINA OPERASYON



Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından KPSS çalışma evlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bylock yüklü hatların kullanıldığı çalışma evlerinde kalan ve bu hatların gerçek kullanıcıları oldukları tespit edilen, ayrıca haklarında FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklarına ilişkin çeşitli deliller bulunan 5'i aktif kamu çalışanı, biri sivil olmak üzere toplam 6 şüpheliye, Ankara merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.