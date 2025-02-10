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İzmir'de ruhsatsız silah operasyonu

Yasa dışı silah ticareti, imalatı ve bireysel silahlanma ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Ekleme: 10.02.2025 - 14:03 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:03 / Editör: Atilla Özbir
İzmir'de ruhsatsız silah operasyonu
İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yeni bir operasyona imza attı.

Ekipler; bireysel silahlanma, yasa dışı yollarla üretilen ya da ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği bulundurulmasının engellenmesine yönelik 4 - 6 Şubat tarihleri arasında çalışmalar gerçekleştirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 1 tüfek ve bin 389 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.