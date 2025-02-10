İzmir'de ruhsatsız silah operasyonu

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yeni bir operasyona imza attı.Ekipler; bireysel silahlanma, yasa dışı yollarla üretilen ya da ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği bulundurulmasının engellenmesine yönelik 4 - 6 Şubat tarihleri arasında çalışmalar gerçekleştirdi.3 KİŞİ GÖZALTINDAÖdemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 1 tüfek ve bin 389 tabanca fişeği ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.