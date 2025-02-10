İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı İŞKUR Gençlik programına başvuru sürecinin bugün başladığını duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;'İŞKUR Gençlik Programımıza başvurular bugün başlıyor.Mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite okuyan genç kardeşlerimizin başvurularını bekliyoruz.https://genclik.iskur.gov.trSevgili gençler, bu fırsatı kaçırmayın''Mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen, üniversite okuyan genç kardeşlerimizin başvurularını bekliyoruz. Sevgili gençler bu fırsatı kaçırmayın' diyerek çağrı yapan Bakan Işıkhan, 'İŞKUR Gençlik programımız, devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerimiz için hazırladığımız, teorik ve pratik eğitimlerin verildiği, kısmi zamanlı bir aktif iş gücü programıdır. Bu programla siz sevgili gençlerimiz hem deneyim kazanacaksınız hem de çalışma hayatına daha hazırlıklı olacaksınız. Kendi kampüsünüzde eğitiminize ara vermeden katılabileceğiniz bu programla üniversitenizde bilimsel projelerde, laboratuvar çalışmalarında, sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinde, kütüphane hizmetlerinde ve daha birçok önemli alanda yer alabileceksiniz.' ifadelerini kullandı.'15 BİN 162 LİRAYA KADAR DESTEK VERİLECEK'İŞKUR Gençlik programıyla gençlerin kendilerini geliştirirken aynı zamanda ilgi duyduğu alanlarda tecrübe kazanabileceğini belirten Işıkhan, 'Program kapsamında finansal okur yazarlık, CV hazırlama, mülakat teknikleri gibi sizleri çalışma hayatına hazırlayan önemli eğitimler alacaksınız. Üstelik, kısa vadeli sigorta primleriniz devlet tarafından ödenecek ve günlük 183 lira ödeme alabileceksiniz. Haftada en fazla 3 güne kadar yararlanacağınız programla ayda 15 bin 162 liraya kadar gelir elde edebileceksiniz. İŞKUR Gençlik programımızdan ilk etapta 100 bin öğrencimiz faydalanacak. Önümüzdeki 4 yılda ise tam 1 milyon gencimize bu programdan yararlanma imkanı sunacağız.' bilgilerini paylaştı.Bakan Işıkhan, şöyle devam etti;Öğrencilerimizin merakla beklediği İŞKUR Gençlik programımızın başvuruları bugün başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Başlangıç tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterdiği için üniversitelerinizin duyurularını takip etmeniz önemlidir. Başvurularınızı İŞKUR Mobil uygulaması, İŞKUR Gençlik platformu gençlik.iskur.gov.tr üzerinden hemen yapabilirsiniz.Bugüne kadar gençlerimiz için nasıl en iyi, en yeni program ve destekleri hayata geçirdiysek bundan sonra da aynı yaklaşımla programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimizle, sizlerle daha güçlü olacağız. Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacaktır.