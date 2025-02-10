Emine Erdoğan'dan Malezya paylaşımı: Onur duyduk

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malaya Üniversitesi tarafından verilen fahri doktora için "Bu kıymetli paye, Türkiye ve Malezya arasındaki sarsılmaz dostluğun, ortak ideallerin ve geleceğe uzanan güçlü iş birliğinin bir nişanesidir" dedi.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından, “Resmi ziyaretimiz kapsamında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tevdi edilen Fahri Doktora Beratı'na tanıklık etmekten büyük onur duyduk.Bu kıymetli paye, Türkiye ve Malezya arasındaki sarsılmaz dostluğun, ortak ideallerin ve geleceğe uzanan güçlü iş birliğinin bir nişanesidir.Ülkelerimiz arasındaki kadim bağların ilim, irfan ve ortak vizyonla daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.