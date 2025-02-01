Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD korkutan depremle ilgili ilk verileri paylaşırken peş peşe 3.7 ve 3.6'lık depremler oldu. İşte detaylar.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.31'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin hemen ardından 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.
KOCAELİ'DE DEPREM OLDU
Dün de Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 10:17 sularında meydana gelen Kandıra merkezli depremin büyüklüğü 3,1 olarak duyuruldu. Yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi. Bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
Depremin hemen ardından 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.
KOCAELİ'DE DEPREM OLDU
Dün de Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 10:17 sularında meydana gelen Kandıra merkezli depremin büyüklüğü 3,1 olarak duyuruldu. Yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi. Bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.