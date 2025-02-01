Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.31'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.Depremin hemen ardından 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.Dün de Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 10:17 sularında meydana gelen Kandıra merkezli depremin büyüklüğü 3,1 olarak duyuruldu. Yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi. Bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.