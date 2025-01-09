Trabzon'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Trabzon'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Trabzon'da saat 07.02 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.3 km olarak ölçüldü. Sarsıntı vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.
Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.3 km olarak ölçüldü. Sarsıntı vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.