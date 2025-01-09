Trabzon'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Trabzon​'da saat 07.02 sıralarında bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.3 km olarak ölçüldü. Sarsıntı vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.