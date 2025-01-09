Manisa'da bir evde kokain ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, 10 gram kokain ve bin 20 adet sentetik ecza hapı bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ikamet eden M.U. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.İhbar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi ve arama yaptı.Yapılan aramada 10 gram kokain ve bin 20 adet sentetik ecza hapı ve bir adet cep telefonu ele geçirildi.Gözaltına alınan M.U. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak ve Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.