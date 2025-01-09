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Beyaz Gazete
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Ankara'da göçük: 1 can kaybı

Polatlı'da bir binaya kanalizasyon bağlama işlemi sırasında yaşanan göçükte 1 işçi hayatını kaybetti 1 işçi aranıyor.

Ekleme: 9.01.2025 - 12:53 Güncelleme: 9.01.2025 - 13:17 / Editör: Edin Uslu
Ankara'da göçük: 1 can kaybıAnkara'da inşaat göçüğü meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Polatlı'da bir binaya kanalizasyon bağlama işlemi sırasında yaşanan göçükte 1 işçi hayatını kaybetti 1 işçi aranıyor.


Ankara'da göçük: 1 can kaybı

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