Ankara'da göçük: 1 can kaybı
Polatlı'da bir binaya kanalizasyon bağlama işlemi sırasında yaşanan göçükte 1 işçi hayatını kaybetti 1 işçi aranıyor.
Ankara'da inşaat göçüğü meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Polatlı'da bir binaya kanalizasyon bağlama işlemi sırasında yaşanan göçükte 1 işçi hayatını kaybetti 1 işçi aranıyor.
Ayrıntılar geliyor...
Edinilen bilgiye göre Polatlı'da bir binaya kanalizasyon bağlama işlemi sırasında yaşanan göçükte 1 işçi hayatını kaybetti 1 işçi aranıyor.
Ayrıntılar geliyor...