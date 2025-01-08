Erzurum'da deprem! AFAD duyurdu

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu kez Erzurum​ sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Saat 04.30'da meydana gelen depremin derinliği ise 14.81 kilometre olarak ölçüldü.Depreme ilişkin olumsuz bilgiye ulaşılmazken, Saha tarama çalışmaları başlatıldı.