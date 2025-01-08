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Erzurum'da deprem! AFAD duyurdu

Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin AFAD ilk açıklamayı yaparken saha tarama çalışmaları başlatıldı.

Ekleme: 8.01.2025 - 09:02 Güncelleme: 8.01.2025 - 09:04 / Editör: Fehmi Öztürk
Erzurum'da deprem! AFAD duyurduTürkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu kez Erzurum​ sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 04.30'da meydana gelen depremin derinliği ise 14.81 kilometre olarak ölçüldü.

Depreme ilişkin olumsuz bilgiye ulaşılmazken, Saha tarama çalışmaları başlatıldı.

Erzurum'da deprem! AFAD duyurdu