DEM Parti heyeti CHP ile görüştü

DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti turu sürüyor.DEM Parti İmralı heyeti CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret etti.Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen heyetten CHP lideri Özgür Özel, şu açıklamaları yaptı:Değerli heyetimizi misafir ettik, kendilerini dinledik ve içinde bulunduğumuz sürece yönelik olarak ilk baştan beri Türkiye'nin 50 yıldır süren bir sorununu ortadan kaldırmak, annelerinin gözünün yaşını dinlemek, yeni şehitlerimizle sarsılmamak adına atılacak her türlü adıma CHP olarak katkı sağlayacağımızı ifade etmiştik. Bu görüşlerimizi değerli heyetimizle paylaştı. Eleştirilerimizi büyük bir açıklıkla dile getirdik. Bundan sonrası için önerilerimizi, tavrımızı ifade ettik. Böyle bir sürecin meclisin önderliği ve denetiminde ilerlemesi gerektiğini söyledik. Bundan sonra tüm adımlar için mecliste güçlü bir komisyona ihtiyaç olduğunu ifade ettik. Önemli olan kanı, gözyaşını engelleyip her beraber yarınlara umutla bakabilmek.DEM Parti İmralı heyetinde yer alan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise, "Sayın genel başkana bu nazik davetinden ve kabulünden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Çok kapsamlı bir görüşme imkanı bulduk. Önerileri, endişeleri dinledik. Hepsi birbirinden kıymetliydi. Evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu sorumlulukla yaklaşıyoruz." açıklamasını yaptı.