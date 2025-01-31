Meta , Donald Trump'a 25 milyon dolar ödeyecek

Meta ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki 'sansür' davasında yeni bir gelişme yaşandı.Taraflar, Meta şirketinin adımıyla uzlaşmaya vardı.6 Ocak 2021'de, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, Trump'ın seçimlere hile karıştığını iddia etmesinin ardından 2020 başkanlık seçimlerinin sonucunu protesto etmek için Kongre binasını basmıştı.Göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.Bu baskın, Amerikan demokrasisi açısından büyük bir kırılma noktası olarak görülürken, Trump'ın olaylardaki rolü nedeniyle sosyal medya platformları ona ait kişisel hesapları sansürledi.Facebook, Instagram ve Twitter gibi büyük platformlar Trump'ın hesaplarını askıya aldı.Trump ise bu hamleleri “siyasi sansür” olarak nitelendirerek teknoloji şirketlerine ve özellikle Meta'ya karşı hukuki mücadele başlattı.Sansür davasında Meta grubunun adımı sonrası uzalşama sağlandı ve şirket Trump'a toplam 25 milyon dolar ödemeyi kabul etti.Anlaşmaya göre, 22 milyon dolarlık kısmı Trump'ın başkanlık kütüphanesinin finansmanına ayrılacak, geri kalan 3 milyon dolar iseTrump'ın hukuki masrafları ve davaya katılan diğer davacılar için kullanılacak.Ancak Meta, anlaşma kapsamında herhangi bir suçlamayı kabul etmedi.Bu gelişme, Trump için önemli bir zafer olarak görülürken, Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in de teknoloji dünyasında yeni bir denge kurmaya çalıştığı belirtiliyor.Zuckerberg, 20 Ocak'ta aralarındaki davaya rağmen Donald Trump'ın yemin törenine katıldığı için de eleştirilerin hedefi olmuştu.6 Ocak 2021'de, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 2020 Başkanlık seçim sonuçlarının onaylanmasını durdurmak amacıyla Kongre Binası'na baskın düzenledi.Kongre, Joe Biden'ın seçim zaferini resmen onaylamak için toplandığı sırada Trump, Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği mitingde destekçilerine seçimlerin çalındığını öne sürerek “cehennem gibi savaşmaları” çağrısında bulundu.Kalabalık, Kongre Binası'na yürüyerek barikatları aştı ve binaya zorla girdi. Kongre üyeleri tahliye edilirken bina içinde kaos yaşandı; bazı göstericiler Temsilciler Meclisi ve Senato salonlarına girdi, güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar çıktı.Olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saatler süren müdahalenin ardından güvenlik güçleri binayı boşaltarak kontrolü sağladı ve Kongre çalışmalarına devam ederek Biden'ın zaferini onayladı.