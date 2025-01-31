Konya'da bıçaklı borç kavgası
Beyşehir ilçesinde bir şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı sırtından bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da iki gencin borç kavgası kanlı bitti.
Beyşehir ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu E.A.O., arkadaşı ile aynı uyruğa sahip S.E.H.'nin evine gitti.
Evin önünde taraflar arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
SIRTINDAN BIÇAKLANDI
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda E.A.O. sırtından ekmek bıçağıyla yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıs Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Konya'ya sevk edildi.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Polis ekiplerince yakalanan şüpheli S.E.H. emniyete götürüldü.