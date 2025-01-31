Konya'da bıçaklı borç kavgası

Konya'da iki gencin borç kavgası kanlı bitti.Beyşehir ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu E.A.O., arkadaşı ile aynı uyruğa sahip S.E.H.'nin evine gitti.Evin önünde taraflar arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda E.A.O. sırtından ekmek bıçağıyla yaralandı.İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı şahıs Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Konya'ya sevk edildi.Polis ekiplerince yakalanan şüpheli S.E.H. emniyete götürüldü.