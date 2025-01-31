Ekrem İmamoğlu bugün savcılığa ifade verecek

Büyükşehir Belediye Başkan'ı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan sözler sarf etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Bürosu, Akın Gürlek ve ailesini hedef alan Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Tehdit' 'Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.BİLİRKİŞİYİ HEDEF ALDI27 Ocak günü Saraçhane'de yaptığı basın açıklamasında İmamoğlu, CHP'ye ve belediyelerine yönelik haksız operasyonlar yapıldığını savunarak bilirkişiyi hedefine koymuştu. Bilirkişinin önce adını vererek ardından 'Adam mahkemeyi yanıltacak kadar cesur, gözü kara' şeklinde ifadeler kullanan İmamoğlu, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve ' Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.İKİ SORUŞTURMA İÇİN İFADE VERECEKEkrem İmamoğlu bu iki soruşturma kapsamında bugün İstanbul Adliye'sine gelerek savcılığa ifade verecek. Adliye ve civarında yoğun güvenlik önlemi alındı.