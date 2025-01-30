Bursa'da servis halindeki minibüs yandı
Alevler bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
İnegöl-Bursa yolu Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde, korkunç bir yangın meydana geldi.
Saat 12.00 sıralarında, İbrahim K.yönetimindeki minibüsün motor kısmından duman çıkmaya başladı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE
İnegöl'den Bursa'ya ilerleyen sürücü, aracı yol kenarına çekti.
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.