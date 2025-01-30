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Beyaz Gazete
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Bursa'da servis halindeki minibüs yandı

Alevler bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Ekleme: 30.01.2025 - 15:10 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:15 / Editör: Atilla Özbir
Bursa'da servis halindeki minibüs yandı
İnegöl-Bursa yolu Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde, korkunç bir yangın meydana geldi.

Saat 12.00 sıralarında, İbrahim K.yönetimindeki minibüsün motor kısmından duman çıkmaya başladı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE

İnegöl'den Bursa'ya ilerleyen sürücü, aracı yol kenarına çekti.

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da servis halindeki minibüs yandı