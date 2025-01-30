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Bartın'da iş yerinin tavanı çöktü

Kent merkezindeki bir telefon aksesuarı dükkanının tavanının aniden çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Ekleme: 30.01.2025 - 15:46 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:47 / Editör: Fehmi Öztürk
Bartın'da iş yerinin tavanı çöktü
Bartın'da kent merkezine bağlı Hükümet Caddesi'nde bulunan bir dükkanda panik dolu anlar yaşandı

Telefon aksesuarı satan dükkanın sahibi Emre Sesver'in (52) arkadaşı üst kata çıktığı sırada, tavan çöktü.

Bartın'da iş yerinin tavanı çöktü

O ANLAR KAMERADA

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Sesver'in arkadaşının sol bacağının yukarıdan sarktığı görüldü.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

Emre Sesver, "Dün arkadaşım üst kata çıkmıştı, orada bir boşluk vardı. Bir anda bacağı oraya düştü. Olay anında şok yaşadım. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Ne olduğunu anlayamadık. Sonradan anladım, arkadaşın da bacağında herhangi bir sorun olmadı. Olay biraz komik oldu. Biz de tavanı tamir ettirdik" dedi.