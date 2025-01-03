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Beyaz Gazete
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Borsa İstanbul yükselişte

BİST 100 9.990 puan seviyesinde.

Ekleme: 3.01.2025 - 10:09 Güncelleme: 3.01.2025 - 10:09 / Editör: Fehmi Öztürk
Borsa İstanbul yükselişteBorsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,2 yükselişle 9.990 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,14 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.