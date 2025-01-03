Borsa İstanbul yükselişte

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,2 yükselişle 9.990 puandan başladı.Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,14 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.