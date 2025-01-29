  • USD: 35,70 - 35,76
  • EURO: 37,23 - 37,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Malatya'da deprem! AFAD duyurdu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 29.01.2025 - 08:44 Güncelleme: 29.01.2025 - 08:48 / Editör: Fehmi Öztürk
Malatya'da deprem! AFAD duyurduAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 04.44'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem yerin 15,28 kilometre altında meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 04.44'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem yerin 15,28 kilometre altında meydana geldi.

Malatya'da deprem! AFAD duyurdu