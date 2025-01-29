Malatya'da deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 04.44'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem yerin 15,28 kilometre altında meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 04.44'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem yerin 15,28 kilometre altında meydana geldi.