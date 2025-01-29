Antalya'da korkutan ev yangını!

Kepez ilçesinde bulunan evlerinde mahsur kalan İbrahim ve Fatma Atalmış çifti, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.Dairenin salon kısmından duman çıktığını fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Yangının çıktığı dairenin sahibi İbrahim Atalmış ile eşi Fatma Atalmış, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.Binanın 3'üncü katında oturan Gülbeyaz Ağım, mahsur kalan komşuları için gözyaşı döktü.Komşularının durumuna üzülen kadını, mahalleli güçlükle teselli etti. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Atalmış çiftini kurtarıp, yangını kısa sürede söndürdü.Dumandan etkilenen Atalmış çifti, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Binada ve dairenin salon kısmında zarar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.