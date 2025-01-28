İstanbul'da 4 katlı binada korkutan yangın

Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi, Aydeniz Sokak'ta bulunan 4 katlı binada yangıun meydana geldi.Binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, hızla büyüdü.Alevler kısa sürede çatı katının bir kısmını kapladı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye yangına merdiven araçlarıyla müdahale ederken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.HASTANEYE KALDIRILAN 4 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİO sırada aynı katta bulunan ve dumandan etkilenen biri down sendromlu, biri çocuk toplamda 4 kişi çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla aşağıya indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedbir amaçlı hastaneye götürülen 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri sokağın girişine şerit çekerek çevrede önlem aldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.Çatı katından yükselen alevleri çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.İTFAİYE ARACININ ÖN CAMI KIRILDIÖte yandan yangına müdahale etmek için olay yerine gelen bir itfaiye aracının da diğer itfaiye aracına çarpması sonucu küçük çapta kaza meydana geldi. İtfaiye aracının ön camının kırıldığı görüldü.'TEYZENİN BİRİNİ SIRTIMA ALIP AŞAĞIYA İNDİM'Dumandan etkilenenlere yardım eden Yunus Emre Sunduvaç, 'Burada çalışıyorduk. Yardım çığlıklarını duyduk. Ne olduğunu ilk başta anlamadık. Sonra biranda her yeri kara dumanlar kapladı. Yangın tüplerini alarak en üst kata çıktık. Ahşap olduğu için biranda alev aldı. Kapıyı kırmaya çalıştık kıramadık. İtfaiye ekipleri geldi.Onlarla birlikte balyozla kapıyı açtık. Teyzenin birini sırtıma alıp aşağıya indim. Engelli 2 kişi vardı arkadaşlarda onları indirdi. Dumandan etkilenen 4 kişi vardı. Kurtarıldı. Kimsede bir şey yok dedi.' ifadelerini kullandı.