Marmara'da deprem! AFAD duyurdu
Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.
Bursa'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
MERKEZ ÜSSÜ BURSA NİLÜFER
AFAD'dan gelen son deprem bilgisine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği ise 9,74 kilometre olarak ölçüldü.
MERKEZ ÜSSÜ BURSA NİLÜFER
AFAD'dan gelen son deprem bilgisine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği ise 9,74 kilometre olarak ölçüldü.