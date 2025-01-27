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Marmara'da deprem! AFAD duyurdu

Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 27.01.2025 - 13:52 Güncelleme: 27.01.2025 - 13:57 / Editör: Fehmi Öztürk
Marmara'da deprem! AFAD duyurduBursa'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ BURSA NİLÜFER
AFAD'dan gelen son deprem bilgisine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Depremin derinliği ise 9,74 kilometre olarak ölçüldü.

Marmara'da deprem! AFAD duyurdu