Marmara'da deprem! AFAD duyurdu

Bursa'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD'dan gelen son deprem bilgisine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.Depremin derinliği ise 9,74 kilometre olarak ölçüldü.