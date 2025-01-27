Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz dakikalarda bir basın toplantısı düzenledi.İmamoğlu düzenlediği basın toplantısında, bazı iddialarda bulundu.Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçtiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İmamoğlu hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi ve şöyle denildi:"ALENEN HEDEF GÖSTERMEK"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu’nun 277 ve 288’nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır."GEREKLİ TESPİTLER YAPILACAK"Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.