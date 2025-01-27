AK Parti MKYK toplanıyor!

AK Parti 8'nci Olağan Kongre takvimi işlemeye devam ediyor. 12 Ekim'de ilçe kongreleri ile takvimi başlatan ak parti, şimdiye kadar 73 kentte il kongrelerini tamamladı. 31 Ocak'ta Antalya, 1 Şubat'ta Manisa ve İzmir, 7 Şubat'ta ise İstanbul il kongreleri yapılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında 23 Şubat'ta büyük kongrenin yapılması için karar alınacak. Toplantıda teşkilat başkanlığı da kongre takvimine dair bir sunum gerçekleştirecek.BOLU'DAKİ YANGIN FACİASIMerkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısında tek gündem kongre takvimi olmayacak. Toplantıda Bolu'daki yangına dair değerlendirmeler yapılacak, elde edilen bilgi ve bulguların MKYK üyeleri ile paylaşılacak. Meclis araştırması açılması amacıyla atılan adımlar gündeme gelecek.AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ SUNUM YAPACAKAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da MKYK toplantısında Aile Yılı çalışmaları hakkında sunum yapacak.