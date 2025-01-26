İzmir'de deprem!

AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Ocak 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

Son dakika deprem haberleri. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Haberimiz içerisinde de deprem nerede oldu sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte 26 Ocak 2025 bugün meydana gelen depremler.26 Ocak 2025 tarihinde saat 10:21'de Menderes İzmir bölgesinde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.