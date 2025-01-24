'Gülücüklü' facia paylaşımı!

Gülben Ergen’in paylaşımı pes dedirtti. Gülben Ergen'in yaptığı paylaşımı silmesi de gündem olurken değerli magazincilerimizin yorumu şu şekilde oldu:Bilal Özcan “Gülben Ergen kendini göstermeye çalışıyor. Eğer şarkıcıysan toplumun karşısına şarkıcı olarak çık, sanatınla insanlar seni bir yere koysunlar. Sanatınla var olmalısın ama sen gündemde hangi konu varsa ona atlıyorsun. Yüzü devrik kahkahanın orada ne işi var? Herkes kötü bir süreç yaşarken sen neden kahkaha atıyorsun?”Didem Delen “Toplumsal hassasiyetimiz olan konularla ilgili bu öne çıkma çabası nedir? Özrün kabahatinden büyük, elim kaydı yanlışlıkla yaptım diyorsun. Ülkemiz bir dram yaşıyorken sen gündeme gelmeye çalışıyorsun.”Pınar Eliçe “Dikkat ederseniz Gülben Ergen toplumu ilgilendiren sorunlarda her zaman önde olma çabası içinde. Bir bilirkişi edasıyla son noktayı koyup, son cümleyi söylemeye çalışıyor. Ancak maalesef bilinçsizce yapılan hareketlerin sonucu elinize yüzünüze bulaştırmak oluyor. Bu olay sahnede detone olup başa almaya benzemiyor.”