Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 10.105,00 puana indi.Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,76 puan ve yüzde 0,08 azalışla 10.105,00 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 35,3 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,19 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 1,13 ile sigorta oldu.