Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 yükselişle 10.125,49 puandan başladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,73 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.125,49 puana çıktı.Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,36 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren yüzde 0,15 ile iletişim oldu.Yurt içinde dün alış ağırlıklı seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 10.112,76 puandan tamamladı.