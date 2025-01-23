Terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla bağlantılı olarak faaliyetler yürüten ve ülkemize yönelik terör saldırısı hazırlığı içerisinde olabilecekleri değerlendirilen dokuz kişi yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında 'Tahdit' kodu bulunan üç şüpheli hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı ifade edildi. Diğer şüpheliler ise İstanbul Emniyeti'ne getirildi.