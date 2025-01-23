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İzmir'de deprem! AFAD duyurdu

AFAD verilerine göre İzmir Karaburun'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 23.01.2025 - 08:51 Güncelleme: 23.01.2025 - 08:53 / Editör: Fehmi Öztürk
İzmir'de deprem! AFAD duyurduİzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.13 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında bu sabah bir deprem meydana geldi.

Saat 05.59’da kaydedilen depremin büyüklüğü 3.9 olarak belirlenirken, derinliğinin 9.13 kilometre olduğu açıklandı. Deprem çevre ilçelerde hissedildi.

İzmir'de deprem! AFAD duyurdu