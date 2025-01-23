Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Denizli İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Denizli'de jandarma ekipleri uyuşturucuyla olan mücadelesini sürdürüyor.Bu kapsamda da Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.ELE GEÇİRİLENLERYapılan operasyonlar neticesinde, 105 gram esrar, 5 gram metanfetamin, 1 adet uyuşturucu hap ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli 2 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli işlem başlatıldı.