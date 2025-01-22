İstanbul'da ambulansa silahlı saldırı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sokaklar gece saatlerinde kurşun sesleriyle inledi.İlçeye bağlı Hayrettin Paşa Mahallesi'ne giriş yapan bir otomobilde bulunan şüpheliler, yol kenarında park halinde olan ve özel hizmet verdiği öğrenilen ambulansa silahlarla ateş açtı.AMBULANSI KURŞUNLADILARAmbulansın sahibi Samet Öztürk'ün kardeşi gece hastaneye gittiği sırada kurşun izlerini fark ederek polisi aradı.Olay yerine gelen polis ekipleri ambulans üzerinde çok sayıda kurşun deliği tespit ederken, şüphelileri yakalamak için de çalışma başlattı.SALDIRI ANI KAMERADAGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir otomobille ambulansa yaklaşan şüphelilerden art arda tetiğe basarak ambulansa kurşun yağdırdığı görülüyor.'İÇİNDE HASTA DA OLABİLİRDİ'Ambulansın sahibi Samet Öztürk, 'Biz Sağlık Bakanlığı'na bağlı özel bir ambulans servisiyiz. Kardeşim hastaneye giderken durumu gördü. Aracımız kurşunlanmış haldeydi.Hasta da olabilirdi araçta, hastaya gidiyor da olabilirdik. Bu kişilerin yakalanmasını istiyoruz. Ne söylenir bilmiyorum. Bugün ambulansa sıkanlar, yarın neler yapmaz? Toplumun huzuru için bu kişilerin yakalanmasını talep ediyoruz' dedi.'BU BİR TERÖR OLAYI'Ambulans Şoförü Safa Öztürk, 'Biz artık araçta dahi çalışmaya korkar hale geldik. Daha öncesinde de birçok darp olayı gerçekleşti zaten, süreklide televizyonlarda izliyoruz. Böylesi ilk defa başımıza geldi. Rastgele biz denk geldik, ne yapacağımızı şaşırdık.Normal bir servis değiliz ki biz, ambulans servisiyiz. Yani bu direkt terör olayı bence kınamak bile yetmiyor. Hasta olabilirdi o an içerisinde, biz olabilirdik. Temizlik yapıyor da olabilirdik. Bu sorumsuzluk çok kötü bir durum. Yapanların derhal yakalanmasını istiyoruz' dedi.