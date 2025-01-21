Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi
"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, adliyeye sevk edildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Özdağ, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınmıştı.
Hakkında başlatılan soruşturma "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yönünden de genişletilen Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.