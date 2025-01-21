Balıkesir'de 32 bin sentetik hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin bulunduğu araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 32 bin adet sentetik ecza hap ve 54 bin 750 Türk lirası nakit para ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak, şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" (TCK-188) suçundan işlem başlatıldı.Yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.