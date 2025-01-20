Bursa’da 7 araç birbirine girdi
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazasında araçlar birbirine girdi.
Bursa'daki kaza, merkez Osmangazi ilçesi Merinos alt geçidinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, öndeki aracın durduğunu fark etmeyen sürücüler, bir anda peş peşe çarpıştı. 7 aracın karıştığı kazada, herhangi bir yaralı ve can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.
Edinilen bilgiye göre, öndeki aracın durduğunu fark etmeyen sürücüler, bir anda peş peşe çarpıştı. 7 aracın karıştığı kazada, herhangi bir yaralı ve can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.