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Bursa’da 7 araç birbirine girdi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazasında araçlar birbirine girdi.

Ekleme: 20.01.2025 - 14:49 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:56 / Editör: Edin Uslu
Bursa’da 7 araç birbirine girdiBursa'daki kaza, merkez Osmangazi ilçesi Merinos alt geçidinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, öndeki aracın durduğunu fark etmeyen sürücüler, bir anda peş peşe çarpıştı. 7 aracın karıştığı kazada, herhangi bir yaralı ve can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

Bursa’da 7 araç birbirine girdi