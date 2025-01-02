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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu kutlu gecede, dualarımız mazlumlar için adalete, çaresizler için umuda dönüşsün. İnsanlığa barış, kalplerimize huzur, dünyamıza iyilikler nasip olsun. Ülkemizin, milletimiz ile tüm İslam âleminin Regaip Gecesi’ni ve üç aylarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 2.01.2025 - 10:20 Güncelleme: 2.01.2025 - 10:20 / Editör: Atilla Özbir
Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı
Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Regaip Gecesi, yüreklerin arındığı, umutların tazelendiği rahmet gecesidir. Bu kutlu gecede, dualarımız mazlumlar için adalete, çaresizler için umuda dönüşsün. İnsanlığa barış, kalplerimize huzur, dünyamıza iyilikler nasip olsun. Ülkemizin, milletimiz ile tüm İslam âleminin Regaip Gecesi'ni ve üç aylarını tebrik ediyorum.'