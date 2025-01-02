Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu kutlu gecede, dualarımız mazlumlar için adalete, çaresizler için umuda dönüşsün. İnsanlığa barış, kalplerimize huzur, dünyamıza iyilikler nasip olsun. Ülkemizin, milletimiz ile tüm İslam âleminin Regaip Gecesi’ni ve üç aylarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.